Авиарейсы задерживаются в аэропорту Сочи из-за ограничений

В международном аэропорту Сочи из-за введенных ограничений на полеты задерживаются авиарейсы, прокуратура взяла ситуацию на контроль. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Сочинской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан, говорится в сообщении.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи ночью. Их сняли в 5:25 мск.

Российское Минобороны утром сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15).

7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) из-за ограничений, вызвавших задержки рейсов в Москву, Екатеринбург и Анталью. Работа была парализована до 9 утра, пассажирам пришлось ночевать в воздушной гавани.

Ранее в России разрешили опоздавшим на самолет пассажирам не покупать новый билет обратно.