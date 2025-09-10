На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ судят врача паллиативной помощи, убивавшего пациентов

Лента.ру: в ФРГ судят врача паллиативной помощи, убившего не менее 15 пациентов
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В Германии начался судебный процесс над врачом паллиативной помощи, который совершил не менее 15 убийств. Об этом сообщает «Лента.ру».

40-летнему Йоханнесу М., работавшему в Берлине в бригаде паллиативной помощи и в сестринской службе, предъявлено обвинение в убийстве 15 пациентов. Однако следователи предполагают, что в реальности он убил около 100 человек.

В обязанности врача паллиативной помощи входило посещение тяжелобольных пациентов на дому. Он должен был облегчать их физические и эмоциональные переживания. Но вместо этого обвиняемый вводил больным несовместимую с жизнью смесь из лекарственных препаратов. Через несколько минут после такого укола у большинства пациентов наступала остановка дыхания. Кроме того, убийца, чтобы замести следы, устраивал в квартирах жертв пожар.

Судебный процесс будет длиться минимум до конца января 2026 года. Прокуратура требует для Йоханнеса М. пожизненного лишения свободы без права пересмотра приговора.

18 октября турецкое издание сообщило, что преступная схема врачей привела к смерти 21 новорожденного в Стамбуле.

Ранее под Екатеринбургом убили знахаря, лечившего криминальных авторитетов.

