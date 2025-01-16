Под Екатеринбургом убили знахаря, лечившего криминальных авторитетов

В Березовском под Екатеринбургом неизвестный с ножом расправился с лечившим криминальных авторитетов знахаря, известного как Леша-колдун (он же Сенсей). Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, Алексей С. пользовался большим уважением в криминальной среде. Двадцать лет назад он работал с группировкой «синие» и вором в законе по кличке Трофой. Со временем мужчина заявил, что открыл в себе экстрасенсорные способности и перестал заниматься криминалом. Однако к нему за лечением все равно приезжали многие свердловские криминальные авторитеты.

Один из «пациентов» знахаря рассказал, что тот лечил людей и успешно. Например, он заявил, что Леша-колдун даже исцелял от опухолей и расстройств.

«Лечил молитвами, водой, обязательно баня. У него были способности. Он мог тебя ни о чем не спрашивать, а просто ты садился напротив и он сам рассказывал, что тебя тревожит и что надо сделать. Лечил бесплатно», — отметил собеседник издания.

В начале января знахаря с ножевым ранением живота привезли в больницу Березовского. Мужчина был в сознании, но пьян. Он объяснил врачам, что сам напоролся на нож, и просился домой. Спустя несколько дней его ввели в искусственную кому, ночью 16 января он скончался.

Жена Алексея рассказала полицейским, что он несколько дней подряд пил, а в праздники к нему приходили гости. Подозреваемых в убийстве знахаря разыскивают. Полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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