Педагогам предложили модели адаптации детей мигрантов в школах

Учителям школ РФ представили методические рекомендации по языковой и социокультурной адаптации детей с миграционной историей, разработанные Институтом содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Уточняется, что детьми с миграционной историей считаются учащиеся из семей иностранных граждан, включая граждан стран СНГ и международных трудовых мигрантов. Также к этой группе относятся дети из семей, в которых родители уже получили гражданство РФ, но остаются недостаточно интегрированными в среду, плохо владеют русским языком.

Создатели рекомендаций предложили педагогам несколько моделей работы с такими учениками: интенсивное обучение русскому языку в отдельной возрастной группе с возможностью использования индивидуальных учебных планов; сочетание занятий в классе с возможностью обучения по индивидуальным планам; дополнительные занятия вне уроков для детей с элементарным уровнем владения языком; полное погружение в русскоязычную среду с дополнительными консультациями.

20 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о резком сокращении количества детей иностранцев в России, которых допустили к обучению в школах. По его словам, чаще всего в поступлении отказывали из-за недостоверных документов и провалах на экзамене по русскому языку. В качестве примера Володин привел Татарстан, где тест по русскому не сдал каждый десятый ребенок иностранцев.

Ранее российским учителям рекомендовали отслеживать высказывания детей мигрантов.