Трамп потребовал ужесточить меры против преступности после убийства украинской беженки

Трамп призвал к безжалостным действиям после гибели украинской беженки Заруцкой
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал применения жестких мер в борьбе с преступностью после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении в социальной сети X.

Американский лидер сообщил, что преступник, совершивший убийство, ранее 14 раз подвергался арестам. Трамп подчеркнул необходимость решительных действий против рецидивистов.

«Мы не можем позволить порочному преступному элементу — жестоким рецидивистам — продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и мощью», — заявил Трамп.

До этого Трамп обвинил демократов в гибели Заруцкой.

22 августа 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Афроамериканец сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Она жила в Шарлотте и работала в местном кафе.

Ранее политолог объяснила, почему Киев не комментирует убийство украинки в США.

