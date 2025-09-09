В Краснодарском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Краснодарском крае. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмособытие случилось в 19:55 мск. Эпицентр находился в 11 километрах от Апшеронска и в 20 км от Хадыженска. Очаг залегал на глубине 10 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

8 сентября в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что последствия землетрясения в горах Гиндукуш на востоке Афганистана затронули около 500 тыс. человек, более половины из них — дети. Отмечается, что в 30 афганских общинах пострадали почти 20 тыс. несовершеннолетних — более 10 тыс. девочек и порядка 9,4 тыс. мальчиков.

С 31 августа в Афганистане произошло три землетрясения. Спасательные операции проводятся преимущественно с вертолетов, так как обвалы и оползни перекрыли доступ к отдаленным деревням. По данным The New York Times, спасатели не помогали женщинам, оказавшимся под завалами. Газета отмечает, что культурные нормы страны запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, не являющимися членами семьи.

Ранее Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке.