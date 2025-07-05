В центре Москвы эвакуировали здание приемной президента

Здание приемной администрации президента в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщает Telegram-канал 360 со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что из здания, расположенного по адресу Ильинка, 23, корпус 1, эвакуировали сотрудников. Официального подтверждения информации пока нет.

Житель Красноуральска Свердловской области Павел Л. ранее от скуки решил развлечься и заявил о ложном минировании здания городской администрации. Позже выяснилось, что никакой угрозы не было. Павла быстро нашли и завели уголовное дело. Красноуральский городской суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали деньги за выезд экстренных служб по ложному вызову.

19 мая полицейские задержали 14-летнего подростка из Краснодарского края за ложное сообщение о минировании торгового центра в Махачкале. В апреле школьник позвонил в ТЦ и сообщил о взрывных устройствах в здании. На место выезжали правоохранители и экстренные службы. Людей вывели из здания, в результате поисков бомбу не обнаружили. Подросток сознался в содеянном и рассказал полицейским, что представился своим другом, когда звонил в ТЦ.

Ранее появились подробности о «заминированной» в Зеленограде машине.