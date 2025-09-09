Насилие началось на границе Непала с Индией

Насилие и поджоги вспыхнули на всех пунктах пропуска на границе Непала с Индией, что вынудило власти полностью закрыть границу. Об этом сообщает индийское издание India Today.

По данным издания, протестующие подожгли несколько полицейских постов в приграничных районах. В результате эскалации беспорядков некоторые сотрудники полиции были вынуждены оставить свои посты.

До этого правительство Непала объявило о временном закрытии границы с Индией.

В Непале уже несколько дней продолжаются протесты против коррупции и ограничения работы социальных сетей. Акции получили название «Революция поколения Z», так как участвуют в них в основном молодежь и студенты. 8 сентября митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых не выжили 22 и пострадали более 500 человек. Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр и глава МВД Непала. Однако это не помогло остановить беспорядки: в Катманду протестующие атакуют правительственные здания и ведут настоящую охоту за чиновниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дворец правительства Непала был полностью уничтожен пожаром.