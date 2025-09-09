Непал временно закрыл границу с Индией

Правительство Непала объявило о временном закрытии границы с Индией. Решение было принято на фоне обострения обстановки в приграничных районах, передает индийское издание India Today.

Во вторник руководство Индии ввело режим повышенной готовности в районе, граничащем с Непалом.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) (Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее в Непале протестующие захотели видеть рэпера на посту премьер-министра.