Российские туристы пока не отменяют туры в Непал, несмотря на «революцию зумеров»

Российские туристы не планируют отменять запланированные туры в Непал несмотря на текущую политическую ситуацию в стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, все ближайшие заезды в Непал сохраняются в соответствии с ранее утвержденными графиками. На текущий момент не зафиксировано случаев массовых отмен туров со стороны российских туристов.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее Непал временно закрыл границу с Индией.