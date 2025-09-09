Следователи выехали на место крушения Ан-2 в Ростовской области

СК: следователи установят причины и условия крушения Ан-2 в Ростовской области

Следователи выехали на место крушения самолета Ан-2 в Ростовской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, специалисты организовали осмотр места происшествия.

«Устанавливаются все причины и условия произошедшего», — отмечается в заявлении.

Утром 9 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ростовской области разбился самолет Ан-2. Воздушное судно потерпело крушение при проведении сельскохозяйственных работ на территории агрономической базы «Родник».

Как выяснили журналисты, самолет упал на землю примерно в 9:20 мск. Предварительно, пилот не выжил.

В оперативных службах рассказали, что причиной трагедии могла стать ошибка пилотирования. В настоящее время эта причина рассматривается в качестве одной из основных.

5 сентября в городе Луховицы, расположенном в Московской области, произошло крушение частного легкомоторного самолета. Пилота спасти не удалось. По информации экстренных служб, воздушное судно разбилось из-за ошибки пилотирования.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета в Рязанской области.