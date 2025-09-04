На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
По факту крушения легкомоторного самолета под Рязанью возбудили дело

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета X-32 в Рязанской области
Официальный канал Западного МСУТ СК России

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что дело завели по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным ведомства, трагедия произошла в районе села Зимарово в Александро-Невском районе. Самолет потерпел крушение при взлете. За штурвалом находился пилот 1975 года рождения, он получил серьезные травмы. Мужчину спасти не удалось.

«Следователи-криминалисты <...> провели осмотр места падения самолета. <...> Рассматриваются различные версии произошедшего. Для установления всех обстоятельств и причин, повлекших авиационное происшествие, выполняется комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы», — подчеркнули в СК РФ.

Легкомоторный самолет X-32 «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области 4 сентября. Как сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на оперативные службы, данное воздушное судно было задействовано в сельскохозяйственной обработке полей.

Ранее на авиашоу в Польше разбился истребитель F-16.

