Отец убитой в США украинки пропустил ее похороны из-за конфликта на Украине

NYP: отец убитой в США украинки не приехал на ее похороны из-за запрета на выезд

Отец украинской беженки Ирины Заруцкой, зарезанной в поезде в США, вынужденно пропустил ее похороны в Северной Каролине из-за запрета на выезд на Украине. Об этом сообщает New York Post.

«Ему пришлось остаться, он не пришел на похороны, он еще там», — сказал сосед семьи Заруцкой в ​​Шарлотте.

Накануне сообщалось, что в США начали сбор средств на адвоката для убийцы украинки. Сбор был объявлен на онлайн-платформе GoFundMe. На страницах, посвященных сбору средств, рецидивиста с 14 арестами за плечами называли «такой же жертвой», как и убитую им 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую. По мнению организаторов сбора, адвокат нужен Брауну, чтобы тот не стал жертвой расизма, предвзятости и «коррумпированной риторики» по отношению к афроамериканцам.

22 августа 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Преступник сидел позади девушки и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

