В США стали собирать деньги на адвоката для убийцы украинской беженки

В Соединенных Штатах начали сбор средств на адвоката для убийцы молодой украинской беженки. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Сбор был объявлен на онлайн-платформе GoFundMe. На страницах, посвященных сбору средств, утверждалось, что профессиональный преступник Декарлос Браун является такой же жертвой, как и убитая им 23-летняя беженка с Украины Ирина Заруцкая. По словам одного из инициаторов сбора, судебная система и служба психического здоровья штата Северная Каролина не смогли оказать Брауну необходимой помощи, поэтому он не несет полной ответственности за свои действия. Другой инициатор заявил, что сбор средств для адвоката Брауна помогает бороться с расизмом, предвзятостью и «коррумпированной риторикой» по отношению к афроамериканцам.

Такие заявления вызвали большое возмущение в американских социальных сетях. В связи с этим GoFundMe приняла решение об удалении страниц, на которых размещались призывы о сборе средств.

22 августа 34-летний бездомный афроамериканец Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

