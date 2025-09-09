На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США стали собирать деньги на адвоката для убийцы украинской беженки

NYP: в США начался сбор денег на адвоката для убийцы украинской беженки Заруцкой
true
true
true
close
CATS via wbtv/Iryna Zarutska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Соединенных Штатах начали сбор средств на адвоката для убийцы молодой украинской беженки. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Сбор был объявлен на онлайн-платформе GoFundMe. На страницах, посвященных сбору средств, утверждалось, что профессиональный преступник Декарлос Браун является такой же жертвой, как и убитая им 23-летняя беженка с Украины Ирина Заруцкая. По словам одного из инициаторов сбора, судебная система и служба психического здоровья штата Северная Каролина не смогли оказать Брауну необходимой помощи, поэтому он не несет полной ответственности за свои действия. Другой инициатор заявил, что сбор средств для адвоката Брауна помогает бороться с расизмом, предвзятостью и «коррумпированной риторикой» по отношению к афроамериканцам.

Такие заявления вызвали большое возмущение в американских социальных сетях. В связи с этим GoFundMe приняла решение об удалении страниц, на которых размещались призывы о сборе средств.

22 августа 34-летний бездомный афроамериканец Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Ранее Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами