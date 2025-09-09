На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки в США

Трамп заявил, что демократы виновны в убийстве украинской беженки Заруцкой в США
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в гибели 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую в августе убили в городе Шарлотт, расположенном в штате Северная Каролина. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и «желающего стать сенатором» Роя Купера», — написал глава Белого дома.

По его словам, обвиняемый был «профессиональным преступником», которого ранее арестовывали и отпускали на свободу в общей сложности 14 раз.

22 августа 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Афроамериканец сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Она жила в Шарлотт и работала в местном кафе.

Ранее Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки в Северной Каролине.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами