Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки в США

Трамп заявил, что демократы виновны в убийстве украинской беженки Заруцкой в США

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в гибели 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую в августе убили в городе Шарлотт, расположенном в штате Северная Каролина. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и «желающего стать сенатором» Роя Купера», — написал глава Белого дома.

По его словам, обвиняемый был «профессиональным преступником», которого ранее арестовывали и отпускали на свободу в общей сложности 14 раз.

22 августа 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на Заруцкую прямо в вагоне метро. Афроамериканец сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Она жила в Шарлотт и работала в местном кафе.

Ранее Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки в Северной Каролине.