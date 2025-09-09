Жители Сочи рассказали о громком взрыве над городом

SHOT: жители Сочи сообщили о мощном взрыве в небе

В ночь на 9 сентября жители Сочи стали свидетелями громкого взрыва, прогремевшего в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Очевидцы также сообщают о включении сирен воздушной тревоги. По предварительным данным, в районе инцидента задействованы системы противовоздушной обороны.

Как утверждают жители Адлерского района, взрыв был слышен примерно в 02:20 по московскому времени. Ударная волна вызвала вибрацию стен и стекол в домах, а также спровоцировала срабатывание сигнализаций на припаркованных автомобилях.

В связи с произошедшим, в сочинском аэропорту введен план «Ковер», что временно приостановило прием и отправку авиарейсов.

На данный момент официальные подтверждения или комментарии о случившемся отсутствуют.

7 сентября минобороны сообщило об уничтожении 210 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа за сутки.

Ранее в российском регионе ввели запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА.