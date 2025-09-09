На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне до 1 октября смогут выбрать форму получения льгот

Россиянам до 1 октября необходимо выбрать форму получения социальной поддержки
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Граждане России, у которых есть право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, должны до 1 октября выбрать форму получения этих услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Социального фонда РФ.

«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», — сказано в документе.

Как уточняется, натуральная форма предусматривает выдачу лекарственных препаратов и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если гражданину не нужны эти услуги, он может выбрать финансовую компенсацию. Ее размер в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц.
Получатель может заменить их полностью или частично.

«Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой», — пояснили в Соцфонде.

Для выбора гражданину нужно до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через «Госуслуги», клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года до момента, пока не будет подано новое заявление.

До этого депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что в России есть несколько категорий граждан, которые имеют право на послабления по уплате земельного налога.

Ранее российским пенсионерам рассказали, на какие льготы и субсидии они имеют право.

