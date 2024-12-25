Российским пенсионерам рассказали, на какие льготы и субсидии они имеют право

Юрист Виноградов: пенсионеры в РФ имеют право на ряд льгот и субсидий

Российские пенсионеры имеют право на различные льготы и меры поддержки. В том числе, они освобождены от уплаты налога на имущество – это касается жилья, гаражей, парковочных мест, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Отказаться от уплаты налога пенсионер может только по одному из объектов, которым владеет, – на остальные это не распространяется, отметил эксперт. Кроме того, для жителей старшего возраста предусмотрено освобождение от уплаты налога на участки площадью не более шести соток.

Условия освобождения от транспортного налога для пенсионеров варьируются в зависимости от места проживания, поск ольку на федеральном уровне таких льгот нет. Однако во многих регионах соответствующие решения приняты - например, в Москве от налога на транспорт полностью освобождены Герои СССР и РФ, а также граждане с наградами орденом Славы трех степеней, ветераны и инвалиды войны, ветераны и инвалиды боевых действий и так далее.

Что касается оплаты ЖКУ, то здесь пенсионеры могут оформить субсидии - например, право на это имеют герои РФ, СССР, Социалистического Труда, Труда РФ, участники ВОВ и так далее.

«При отсутствии льготного статуса пенсионер может воспользоваться субсидией для оплаты ЖКУ. Ее размер рассчитывается индивидуально и зависит от уровня доходов, состава семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг», — отметил Виноградов.

Максимальный размер субсидии составляет 22% от суммы, но в регионах эту планку могут снижать по своему усмотрению.

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