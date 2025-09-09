В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Тихом океане близ Фиджи и Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 591 километре к юго-западу от столицы Фиджи города Сувы и 489 километрах к востоку от города Исангел на Вануату. Очаг располагался на глубине 10 километров.

7 сентября землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир.

5 сентября стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на полуострове ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти ряда стран, в том числе Японии, США и Филиппин.

Ранее российскому региону предрекли год афтершоков.