Лидеры БРИКС обсудили меры против санкций США

Страны БРИКС обсудили меры против санкций и тарифов США
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Государства БРИКС обсудили возможные действия в ответ на ужесточение торговой политики США. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Бразилии Лула да Силва на внеочередном саммите заявил, что «необоснованные и противозаконные методы в сфере торговли» используются как средство для доминирования на рынках и вмешательства в дела независимых государств. Его заявление касалось вторичных санкций, которые ограничивают возможности торговли с лояльными странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил тройственный подход к урегулированию ситуации, включающий в себя поддержание многосторонних международных взаимоотношений, отстаивание принципов справедливой экономики и расширение сотрудничества между странами — участницами БРИКС.

Он подчеркнул, что более глубокое сотрудничество внутри БРИКС позволит блоку эффективнее справляться с внешними угрозами.

В ходе переговоров президент Ирана Масуд Пезешкиан высказал идею создания механизма, направленного на противодействие санкциям, глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса предложил провести реформы во Всемирной торговой организации (ВТО), а президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси подверг сомнению современную роль Организации Объединенных Наций (ООН).

8 сентября состоялся онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Поводом для организации мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

Ранее советник Трампа назвал страны БРИКС «вампирами».

