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Жителя Симферополя осудили за госизмену и помощь ВСУ

Крымчанин получил 18 лет за передачу ВСУ данных о нефтебазе в Феодосии
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жителю Симферополя вынесли приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, 31-летний крымчанин, выступавший против специальной военной операции, в ноябре 2023 года находился рядом с Феодосией и по собственной инициативе собрал информацию о передвижении состава с цистернами нефтепродуктов на одном из терминалов.

Видеозапись и координаты объекта мужчина передал через мессенджер в чат-бот, связанный с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Позднее эта информация могла быть использована ВСУ для планирования удара по нефтебазе, который, как уточняется, произошел осенью 2024 года. Осужденного задержали сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В итоге Верховный суд Крыма, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.

1 августа стало известно о задержании 47-летнего мужчины в Севастополе. По данным следствия, он установил контакт с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинской разведкой для сбора данных. Позже сообщалось, что задержанный снабжал Киев данными о системах ПВО.

Ранее в России мать и дочь приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену.

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