В Эстонии раскритиковали Фицо за угрозу прекратить поставки электричества Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал неприемлемыми угрозы Словакии в лице премьер-министра Роберта Фицо остановить поставки электроэнергии Украине. Его слова приводит Postimees.

Министр заявил, что усилия Венгрии и Словакии, которые настаивают на продлении поставок российского газа в Евросоюз, противоречат цели политического объединения по отказу энергоресурсов из РФ.

По его словам, отказ от ресурсов из России будет отвечать интересам «каждого государства», поскольку Москва якобы использует ресурсы в качестве оружия.

«Учитывая все это, абсолютно недопустимо, чтобы Словакия угрожала прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины этой зимой. Украина уже почти три года борется не только за свой суверенитет, но и за безопасность всей Европы и мира. В ситуации, единственно правильный подход — это всесторонняя поддержка Украины, а не усиление страданий украинцев своими действиями», — заявил Цахкна.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года она прекратит транзит российского газа. По словам политика, из-за решения Киева Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд в 2025-2026 годах. Словакия в свою очередь недополучит по €500 млн в год.

Ранее Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву.