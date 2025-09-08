В Иерусалиме выросло число погибших в результате стрельбы

Количество погибших в результате стрельбы на севере Иерусалима увеличилось до шести человек. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто сообщил глава внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар, пишет ТАСС.
«Утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. <...> На данный момент погибли шесть израильтян», — рассказал дипломат.
Он добавил, что пострадало большое число людей. Среди них — беременная женщина.
По словам главы МИД Израиля, сотрудники правоохранительных органов считают, что атаку организовали два палестинца. Они открыли огонь по пассажирскому автобусу.
Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября. Вооруженные люди зашли в автобус на улице Игаль Ядин, после чего открыли огонь по пассажирам. Как сообщила газета The Times of Israel, нападавшие были ликвидированы.
Позже ситуацию прокомментировали в посольстве РФ в Израиле. Там заявили, что не располагают информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате атаки на пассажирский автобус в Иерусалиме.
