На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иерусалиме выросло число погибших в результате стрельбы

Глава МИД Израиля Саар: в результате стрельбы в Иерусалиме погибли шесть человек
true
true
true
close
Ammar Awad/Reuters

Количество погибших в результате стрельбы на севере Иерусалима увеличилось до шести человек. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто сообщил глава внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар, пишет ТАСС.

«Утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. <...> На данный момент погибли шесть израильтян», — рассказал дипломат.

Он добавил, что пострадало большое число людей. Среди них — беременная женщина.

По словам главы МИД Израиля, сотрудники правоохранительных органов считают, что атаку организовали два палестинца. Они открыли огонь по пассажирскому автобусу.

Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября. Вооруженные люди зашли в автобус на улице Игаль Ядин, после чего открыли огонь по пассажирам. Как сообщила газета The Times of Israel, нападавшие были ликвидированы.

Позже ситуацию прокомментировали в посольстве РФ в Израиле. Там заявили, что не располагают информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате атаки на пассажирский автобус в Иерусалиме.

Ранее в Москве мужчина устроил стрельбу в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами