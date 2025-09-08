На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ в Израиле прокомментировало теракт в Иерусалиме

У посольства РФ нет данных о россиянах, которые могли пострадать в теракте
Ronen Zvulun/Reuters

Посольство РФ в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в теракте в Иерусалиме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в Израиле.

«По состоянию на 13:00 <...> отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате террористического нападения на пассажирский автобус в г. Иерусалиме», — говорится в заявлении.

В посольстве РФ добавили, что каких-либо сведений от властей Израиля, а также обращений от конкретных лиц не поступало.

Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября. Это случилось на улице Игаль Ядин. Неизвестные зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Пострадали как минимум, 16 человек. Четверо получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стали известны подробности о теракте в иерусалимском автобусе.

