Увеличилось количество фигурантов дела о гибели начальника РХБЗ

До пяти увеличилось количество фигурантов в уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Фигурантами проходят Андрей Гедзик, Роберт Сафарян, Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что преступники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие.

Потерпевшими признаны 11 человек.

Главный обвиняемый по делу — гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, его сообщниками были уроженцы Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Следствие также подозревает в организации теракта агента Службы безопасности Украины Андрея Гедзика.

Ранее была установлена личность куратора убийства генерала Кириллова.