Установлена личность куратора убийства генерала Кириллова, его объявили в розыск

Курировавшего троих обвиняемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявили в международный розыск. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Уточняется, что личность организатора установлена, на момент совершения преступления он находился в Дубае. В настоящий момент его объявили в международный розыск, уточнил собеседник агентства.

По информации источника, подозреваемый обратился к Батухану Точиеву с просьбой подыскать квартиру для своего родственника Ахмаджона Курбонова. Точиев, который ранее не был знаком с Курбоновым, нашел подходящее жилье, получил деньги от куратора и отправил своего двоюродного брата Рамазана Падиева передать ключи. Как пишет ТАСС, Точиев познакомился с куратором – выходцем из Средней Азии – в 2022 году в колонии общего режима, где тот отбывал срок за грабеж. После освобождения они продолжали общаться.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Ранее в российском регионе установили бюст генерала Кириллова.