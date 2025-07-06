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«Будто зомби»: пропавшую две недели назад девятиклассницу нашли на берегу Волги

В Самарской области школьница исчезла на две недели после переписки с мужчиной
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В Самарской области завершились поиски 16-летней Анны (имя изменено — прим. ред.), которая пропала две недели назад. Подробности ее исчезновения сообщает kp.ru.

В июне мать девушки нашла в ее телефоне переписку со взрослым мужчиной по имени Андрей, с которым, судя по всему, у ее несовершеннолетней дочери был роман. Он был значительно старше и отправлял Анне непристойные сообщения. Женщина попыталась поговорить с подростком, но та вышла из дома, села в машину к незнакомцу и исчезла.

Родные сразу обратились в полицию и распространили ориентировки в интернете. Анну искали почти две недели. За это время Андрей изменил внешность девушки: обрезал ей волосы, снял украшения и переодел в одежду из монастыря. Девушка находилась в тяжелом психологическом состоянии, но была вынуждена скитаться вместе с похитителем. По некоторым данным, вдвоем они поехали в Сызрань, где по-настоящему «бомжевали».

В конце концов Анну и ее спутника обнаружили на пляже у Волги. Пострадавшая была истощена и напугана, ее сразу передали врачам и поставили на учет. Мать отмечает, что теперь дочь ведет себя «будто зомби, забита и зашугана». Семья обратилась к психологу за помощью. Правоохранители пока не применили никаких мер в отношении похитителя, так как девушка сама села к нему в машину и не заявляла о насилии. Семья опасается, что у этого человека могут быть и другие жертвы.

Ранее пропавшая нижегородская студентка рассказала, где находилась две недели.

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