В Туве более 150 человек уже сутки ищут пропавшего трехлетнего мальчика

В Туве трехлетний мальчик пропал со стоянки пастухов, его ищут уже сутки

В Туве трехлетний мальчик пропал возле стоянки пастухов, ребенка ищут уже сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел в двух километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района 6 июля. По предварительной информации, пропавший ребенок находился в компании старшей сестры. Девочка якобы на пару минут отлучилась, чтобы привязать лошадь, а когда вернулась к месту, где оставила брата, мальчика уже не было.

Глава республики Владислав Ховалыг рассказал в своем Telegram-канале, что в поисках дошкольника участвуют более 150 человек. Местность, где может находиться ребенок, обследуют с помощью квадракоптеров. Также в поисковой операции задействованы кинологи.

«Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, но ночами в таежной и гористой местности все же прохладно, поэтому необходимо направить все усилия для ускорения поисков», — отметил Ховалыг, добавив, что вся команда, занятая в поисках, надеется только на лучшее.

Ранее сообщалось, что в Самарской области школьница исчезла на две недели после переписки с мужчиной.