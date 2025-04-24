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В Москве нашли пропавшего по дороге в школу семилетнего мальчика

В Москве найден живым пропавший семилетний мальчик
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Telegram-канал MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

Сотрудники полиции установили местонахождение ребенка, который пропал по дороге в школу в Обручевском районе столицы. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

Семилетний школьник найден живым, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК вместе с родителями. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», ребенок решил прогулять школу и весь день катался на самокате.

Об исчезновении ребенка 2017 года рождения в полицию заявила мать. Женщина сообщила, что семилетний сын пропал утром 24 апреля. Он вышел из квартиры жилого дома по улице Саморы Машела и направился в школу. В образовательном учреждении он так и не появился, домой после окончания занятий не вернулся. Возбуждено уголовное дело. Ребенка искали более 600 волонтеров и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее двое подростков пропали в лесу в Пермском крае.

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