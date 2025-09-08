Аэропорт Калуги приостановил полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также заявил, что такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Накануне сообщалось, что 7 сентября из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) сотням пассажиров пришлось ночевать в воздушной гавани. Самолеты не летали до 9:00. Из-за ограничений утренние рейсы в Москву и Екатеринбург задержались. А самолет в Анталью, который должен был улететь в 3:40, не покидал воздушную гавань почти семь часов.

Кореняко опубликовал пост с данными о приостановке работы аэропорта Нижнего Новгорода в 2:50. Он пояснил, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Утром в Минобороны РФ заявили, что в соседней с Нижегородской Рязанской области сбили один дрон Вооруженных сил Украины. Всего над регионами России ликвидировали 69 украинских беспилотников.

