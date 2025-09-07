На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США мужчина напал с ножом на офицера в полицейском участке

ABC: в Нью-Йорке застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского
Idris Solomon/Reuters

В Нью-Йорке мужчина напал с ножом на офицера в полицейском участке. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Мужчина застрелен полицией после того, как он полоснул по лицу сотрудника полиции Нью-Йорка в полицейском участке в Бруклине», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что мужчину застрелили после попытки атаковать преследовавших его полицейских. В настоящее время правоохранители проводят расследование. Сотрудники полиции хотят выяснить мотивы нападавшего.

В июле полиция Капитолия задержала неизвестного мужчину у здания конгресса США. Злоумышленник заявил, что у него в машине были пистолеты, лук и стрелы. Правоохранители готовились предъявить обвинения задержанному.

В июне в штате Юта, США, мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации телеканала KSL, 45-летний подозреваемый позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой.

Ранее в США задержали мужчину, пытавшегося задавить на машине толпу протестующих.

