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В США задержали мужчину, пытавшегося задавить на машине толпу протестующих

Полиция Вирджинии задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
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Shutterstock

Полиция американского штата Вирджиния задержала водителя, который, по предварительным данным, умышленно направил автомобиль в сторону демонстрантов, расходившихся после акции протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном сообщении правоохранителей в соцсети X.

Согласно заявлению полицейского управления города Калпер, подозреваемый назвал себя Чеклик-младший. Он целенаправленно въехал в группу людей, зацепив как минимум одного из них. При этом никаких подтверждений о полученных травмах не поступало.

«Предварительное расследование указывает на то, что Чеклик-младший намеренно въехал в толпу, сбив одного человека. Личность пострадавшего пока не установлена, а сообщений о травмах в экстренные службы не поступало», — уточняется в заявлении.

Полиция продолжает проверку обстоятельств инцидента и призывает очевидцев сообщить дополнительную информацию.

В тот же день во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта произошла стрельба, пострадал один человек. Как уточняет CBS KUTV, инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings, также направленной против Дональда Трампа.

Ранее протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону.

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