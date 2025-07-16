Полиция Капитолия в США задержала мужчину с пистолетом и луком со стрелами

Полиция Капитолия задержала неизвестного мужчину у здания конгресса США, он заявил, что у него в машине были пистолеты, лук и стрелы. Об этом в соцсети X заявил журналист NBC Фрэнк Торп.

«Полиция Капитолия США задержала мужчину в нескольких шагах от Капитолия, который признался, что в его автомобиле, расположенном к северу от близлежащей баррикады, было оружие, лук и стрелы», — отметил он.

По данным репортера, автомобиль обыскивают. Правоохранители готовятся предъявить обвинения злоумышленнику.

До этого в американском городе Сан-Антонио задержали 52-летнего мужчину, которого обвиняют в угрозах президенту США Дональду Трампу.

По данным следствия, задержанный — Роберт Эррера — разместил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комментарии с угрозами в адрес Трампа на фоне его визита в штат, пострадавший от наводнений. Он написал под публикацией фразу «я не промахнусь» и прикрепил фото Трампа, сделанное в день июльского покушения. В другом посте он добавил фото штурмовой винтовки и магазинов с патронами.

Ранее американист объяснила, для чего Белый дом представляет Трампа в образе Супермена.