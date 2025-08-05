В Абакане задержали мужчину, пригрозившего взорвать здание ОВД

В Абакане сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину, который заявил о намерении совершить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, 46-летний местный житель позвонил на единый номер 112 и сообщил оператору, что направляется в дежурную часть полиции с взрывным устройством. Оперативные службы в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение звонившего. При содействии бойцов СОБР Росгвардии он был задержан у себя дома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

До этого в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в поджоге недействующего полицейского поста на Московской площади. По данным следствия, несовершеннолетний прибыл к посту и бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнула крыша здания.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия в Белгороде.