В Луганске возобновила работу «заминированная» поликлиника

Сотрудники оперативных служб не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ в поликлинике №10 в Луганске, эвакуированной из-за анонимного письма о минировании. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram-канале.

Глава ведомства Наталия Пащенко рассказала, что сообщение о минировании было ложным. В связи с этим медицинское учреждение возобновило работу в штатном режиме.

«Оперативные службы, включая кинологов, обследовали здание <...>. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено», — подчеркнула министр.

Утром 10 июля Минздрав ЛНР заявил, что в поликлинике №10 в административном центре региона проводится эвакуация сотрудников и пациентов. По данным ведомства, главный врач медицинского учреждения получил электронное письмо о том, что в здании заложена бомба с треххлористым фосфором.

Комментируя ситуацию, Пащенко возложила ответственность за произошедшее на украинскую сторону. Она отметила, что Киев применяет «террористические методы запугивания» в попытке дестабилизировать обстановку в республике.

Ранее в Москве эвакуировали здание приемной администрации президента.