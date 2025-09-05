ФСИН рассказала, где могут находиться сбежавшие из екатеринбургского СИЗО террористы

Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, могут скрываться на приусадебных участках в Свердловской области . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

«Имеется информация, что совершившие побег граждане – Иван Корюков и Александр Черепанов — могут скрываться на территории садоводческих товариществ», – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дачников попросили обратиться в ФСИН, если кто-то видел похожих на беглецов или обнаружил пропажу личных вещей, одежды, автомобилей.

1 сентября из СИЗО №1 в Екатеринбурге сбежали двое заключенных, обвиненные в покушении на теракт. По данным СМИ, они могли выбраться через крышу. Преступников до сих пор разыскивают, а в изоляторе усилили меры безопасности. После произошедшего в СИЗО не пускают даже адвокатов для встречи с подзащитными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее назван возможный путь побега террористов из СИЗО на Урале.