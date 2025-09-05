На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСИН рассказала, где могут находиться сбежавшие из екатеринбургского СИЗО террористы

ФСИН: сбежавшие из екатеринбургского СИЗО заключенные могут скрываться на дачах
true
true
true

Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, могут скрываться на приусадебных участках в Свердловской области . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

«Имеется информация, что совершившие побег граждане – Иван Корюков и Александр Черепанов — могут скрываться на территории садоводческих товариществ», – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дачников попросили обратиться в ФСИН, если кто-то видел похожих на беглецов или обнаружил пропажу личных вещей, одежды, автомобилей.

1 сентября из СИЗО №1 в Екатеринбурге сбежали двое заключенных, обвиненные в покушении на теракт. По данным СМИ, они могли выбраться через крышу. Преступников до сих пор разыскивают, а в изоляторе усилили меры безопасности. После произошедшего в СИЗО не пускают даже адвокатов для встречи с подзащитными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее назван возможный путь побега террористов из СИЗО на Урале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами