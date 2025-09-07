На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе раскритиковали торговую сделку ЕС и США

WSJ: в Европе растет недовольство торговым соглашением ЕС и США
Matt Dunham/AP

В Европе растет недовольство торговым соглашением Евросоюза (ЕС) и США. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ).

«Когда в июле президент [США Дональд] Трамп представил торговое соглашение с Евросоюзом, бизнес по всему блоку полагал, что оно положит конец многомесячной неопределенности. <...> Менее чем через два месяца в Европе растет недовольство соглашением», — говорится в публикации.

По данным издания, европейские компании приостанавливают экспорт в США, жалуясь на бюрократические препятствия.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Дональд Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.

