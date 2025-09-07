Гражданина Литвы объявили в розыск по делу о поддельных картах

В Москве заочно арестовали Трофимоваса по делу о финансовых махинациях

В Москве заочно арестовали гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщает РИА Новости.

Трофимоваса обвинили в незаконном выводе денежных средств на счета нерезидентов России с использованием подложных документов. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ.

По данным агентства, Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Трофимоваса еще 6 июня, однако об этом стало известно только сейчас.

Накануне сообщалось, что в Татарстане раскрыли крупную финансовую пирамиду. Из-за мошеннической схемы 38 жителей Татарстана потеряли 3,4 млн рублей. По данным МВД, с января 2022 года по июль 2024 года мошенники призывали жителей региона предоставить им денежные средства в качестве инвестиций в некое общество с ограниченной ответственностью (ООО). Они заявляли, что собирают средства для компании-разработчика мобильного приложения и систем учета.

До этого стало известно, что половина россиян прямо или косвенно сталкивались с финансовыми пирамидами.

Ранее подростков в России начали вовлекать в финансовую пирамиду с «прослушиванием музыки».