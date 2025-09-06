На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане раскрыли крупную финансовую пирамиду

МВД: 38 жителей Татарстана потеряли 3,4 млн рублей из-за финансовой пирамиды
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Татарстане раскрыли крупную финансовую пирамиду. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД региона.

Из-за мошеннической схемы 38 жителей Татарстана потеряли 3,4 млн рублей.

По данным МВД, с января 2022 года по июль 2024 года мошенники призывали жителей региона предоставить им денежные средства в качестве инвестиций в некое общество с ограниченной ответственностью (ООО). Они заявляли, что собирают средства для компании-разработчика мобильного приложения и систем учета.

Юрлицо выплачивало денежные вознаграждения клиентам за счет денежных средств вновь поступивших «инвесторов». Для получения дохода потенциальный клиент должен был привлечь нового партнера ООО, и чем больше клиентов он приводил, тем больше средств мог получить. При этом никакое приложение «разработчики» не создавали.

Полицейские задержали двоих предполагаемых участников мошеннической группировки. Они заключены под стражу. У них были изъяты телефоны, планшет, ноутбуки, банковские карты, документы ООО, блокноты, ежедневники и листы с черновыми записями. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого стало известно, что половина россиян прямо или косвенно сталкивались с финансовыми пирамидами.

23,68% постоянно натыкаются на рекламу с обещанием «быстрых денег». 24,35% получают звонки от компаний, предлагающих «сверхдоходные» вложения. Еще 10,59% затруднились ответить, сталкивались ли они с аферами, и только 41,39% уверены, что не имели подобных контактов.

Ранее подростков в России начали вовлекать в финансовую пирамиду с «прослушиванием музыки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами