В России на горнодобывающем предприятии погибли три работника

Три работника хабаровского горнодобывающего предприятия погибли после взрыва
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Три работника на горнодобывающем предприятии АО «Многовершинное» в Хабаровском крае погибли после детонации взрывчатых веществ в штольне. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

«При проведении производственных работ в штольне АО «Многовершинное» в Николаевском районе произошла детонация взрывчатых веществ. Три человека погибли», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, детонация произошла в ходе перевозки взрывчатого вещества. Заведено уголовное дело.

До этого в Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной массы на шахте АО «Артемовский рудник». По данным ведомства, это произошло 26 августа во время бурения горных пород, которые в дальнейшем планировали укреплять. В момент обрушения горной массы в шахте находились 48 человек, среди них был 30-летний гражданин Узбекистана.

В начале июня на Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике «Бараньевский» обрушилась горная порода. Там на глубине около 700 м рухнула кровля выработки. Работавшего на смене проходчика завалило обломками, он не выжил.

Ранее в Свердловской области госпитализировали шахтеров после ЧП.

