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В Свердловской области госпитализировали шахтеров после ЧП

В Свердловской области госпитализировали шахтеров после обрушения стен в шахте
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате обрушения стенки одной из выработок в шахте «Черемуховская» Свердловской области двое проходчиков получили травмы, они госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По предварительной информации, около 10:46 (8:46 по московскому времени) 18 июня в шахте «Черемуховская-глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1 172 м произошел горный удар», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, проходчики 1974 и 1975 годов рождения получили травмы, они подняты на поверхность и госпитализированы.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Ранее сообщалось, что в шахте в поселке Черемухово в Свердловской области произошло обрушение стен.

До этого обрушение горной породы произошло на руднике «Сарылах», расположенном в Оймяконском районе Якутии, произошло 12 июня. В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что обрушение зафиксировано на горизонте с отметкой 286 метров. В тот момент здесь проводились очистные работы. По данным ведомства, всего на горизонте находились 25 человек. Двое из них оказались под завалами. Сотрудники экстренных служб достали людей на поверхность, но одного пострадавшего спасти не удалось. Второго мужчину доставили в центральную районную больницу поселка Усть-Нера в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Кемеровской области приостановили работы на восьми шахтах.

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