Режим опасности атаки БПЛА объявили в Ростовской области

Режим беспилотной опасности введен на территории Ростовской области. Об этом сообщили в приложении МЧС.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.

Во время режима беспилотной опасности гражданам рекомендуется не покидать свои дома. Тем же, кто находится на улице, следует как можно скорее проследовать в ближайшему укрытию.

6 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 160 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром в субботу Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над российской территорией. Атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября, при этом ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Ранее украинский беспилотник дважды ударил по машине электриков в Энергодаре.