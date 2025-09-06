БПЛА попытался атаковать Брянскую область

В Брянской области обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили дрон самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

6 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 160 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром в субботу Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над российской территорией. Атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября, при этом ВСУ использовали дроны самолетного типа.

В Калужской области ликвидировали один БПЛА, в Белгородской области и Краснодарском крае — по три. Еще пять летательных аппаратов сбили в Брянской области, восемь — в Смоленской области, 14 — над акваторией Черного моря.

Ранее в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.