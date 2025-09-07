В аэропорту Волгограда ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда

Временные ограничения прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Этим вечером сразу несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 00:00. Дежурные средства ПВО сбили 21 беспилотник над Белгородской областью, шесть — над Воронежской по два — над территорией Крыма и Брянской области.

Незадолго до полуночи в Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее украинский беспилотник дважды ударил по машине электриков в Энергодаре.