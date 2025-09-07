На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сообщили о взрывах в Краснодарском крае

SHOT: прогремели взрывы в пригороде Краснодара и в районе Анапы
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Очевидцы сообщили, что в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Взрывы гремят в Краснодарском крае: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы и в Северском районе. Предварительно, ПВО уничтожает ВСУшные дроны», — говорится в сообщении.

По утверждению местных жителей, в районе Анапы система ПВО уничтожила беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый».

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежской областью обнаружили шесть БПЛА.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее над Россией в течение четырех часов сбили 31 БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами