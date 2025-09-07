Очевидцы сообщили о взрывах в Краснодарском крае

SHOT: прогремели взрывы в пригороде Краснодара и в районе Анапы

Очевидцы сообщили, что в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Взрывы гремят в Краснодарском крае: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы и в Северском районе. Предварительно, ПВО уничтожает ВСУшные дроны», — говорится в сообщении.

По утверждению местных жителей, в районе Анапы система ПВО уничтожила беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый».

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежской областью обнаружили шесть БПЛА.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее над Россией в течение четырех часов сбили 31 БПЛА.