Полное затмение Луны будет видно на всей территории России

Полное затмение Луны 7 сентября будет видно на всей территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, пишет ТАСС.

Луна пройдет через тень Земли пройдет с 19:27 до 22:57, из-за чего будет наблюдаться полное лунное затмение.

«Затмение полностью охватывает территорию нашей страны. В центральных районах России затмение произойдет вечером, вскоре после восхода Луны», — рассказал он.

До этого астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила «Москве 24» о том, что в сентябре жители Москвы и Московской области, помимо лунного затмения, также смогут увидеть покрытие Венеры Луной.

Астрономы называют лунное затмение одним из самых красивых явлений, которое видно невооруженным глазом. В отличие от солнечного затмения, которое длится всего несколько минут, лунное можно наблюдать долго и спокойно, не опасаясь за зрение.

Ранее ученые обнаружили, что деревья предчувствуют солнечные затмения.