На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полное затмение Луны будет видно на всей территории России

Полное затмение Луны 7 сентября будет видно на всей территории России
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Полное затмение Луны 7 сентября будет видно на всей территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, пишет ТАСС.

Луна пройдет через тень Земли пройдет с 19:27 до 22:57, из-за чего будет наблюдаться полное лунное затмение.

«Затмение полностью охватывает территорию нашей страны. В центральных районах России затмение произойдет вечером, вскоре после восхода Луны», — рассказал он.

До этого астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила «Москве 24» о том, что в сентябре жители Москвы и Московской области, помимо лунного затмения, также смогут увидеть покрытие Венеры Луной.

Астрономы называют лунное затмение одним из самых красивых явлений, которое видно невооруженным глазом. В отличие от солнечного затмения, которое длится всего несколько минут, лунное можно наблюдать долго и спокойно, не опасаясь за зрение. Подробнее о том, где и во сколько наблюдать астрономическое явление — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые обнаружили, что деревья предчувствуют солнечные затмения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами