В «Роскосмосе» рассказали о грядущем лунном затмении

«Роскосмос»: полное лунное затмение произойдет в воскресенье, 7 сентября
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Россияне смогут невооруженным глазом наблюдать полное лунное затмение в воскресенье, 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«7 сентября 21:12 мск - максимальная фаза полного лунного затмения», — говорится в сообщении.

Явление можно будет наблюдать с 20:20 по московскому времени, а его продолжительность составит 1 час 22 минуты. В пресс-службе уточнили, что увидеть затмение можно будет собственными глазами без использования дополнительной техники.

До этого астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила «Москве 24» о том, что в сентябре жители Москвы и Московской области, помимо лунного затмения, также смогут увидеть покрытие Венеры Луной.

По ее словам, Венера скроется за Луной 19 сентября в 15:18, после чего появится снова в 16:13. Она уточнила, что рассматривать это явление нужно будет с помощью телескопа.

Ранее астроном рассказала, как Луна изменит цвет во время затмения в сентябре.

