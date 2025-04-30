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Ученые обнаружили, что деревья предчувствуют солнечные затмения

RSOS: электрическая активность деревьев вырастает в преддверии затмений
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Павел Бедняков/РИА Новости

Международная группа исследователей сделала удивительное открытие: хвойные деревья не только реагируют на солнечные затмения, но и заранее синхронизируют свои биоэлектрические сигналы, создавая единый «отклик» всего леса. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Специальные датчики, установленные в Доломитовых Альпах (Италия), зафиксировали, что электрическая активность деревьев резко синхронизировалась за несколько часов до затмения. Причем старые ели демонстрировали более выраженную реакцию, что указывает на их способность хранить «экологическую память» и, возможно, передавать информацию молодым деревьям.

«Мы наблюдаем «древесную паутину» в действии — лес ведет себя как слаженная живая система», — пояснила профессор Моника Гальяно из Университета Южного Креста в Австралии.

Используя методы квантовой теории поля, ученые выявили, что синхронизация происходит без физического обмена веществами между деревьями.

Открытие подчеркивает ключевую роль древних лесов в устойчивости экосистем. Старые деревья, выступая хранителями экологической памяти, могут координировать реакцию всего леса на изменения среды.

«Это доказывает необходимость защиты старовозрастных лесов — они критически важны для передачи «знаний» следующим поколениям растений», — добавила Гальяно.

Ранее ученые выяснили, что растения могут лгать и сплетничать ради собственной выгоды.

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