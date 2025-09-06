Полное лунное затмение в сентябре: где и когда увидеть «кровавую Луну» в России

Когда будет полное затмение Луны в 2025 году и как его наблюдать

7 сентября 2025 года в небе над Россией произойдет полное лунное затмение. Вечером Луна войдет в земную тень и из серебристой превратится в алую — отсюда и название «кровавая». Астрономы называют это одним из самых красивых явлений, которое видно невооруженным глазом. В отличие от солнечного затмения, которое длится всего несколько минут, лунное можно наблюдать долго и спокойно, не опасаясь за зрение. Подробнее о том, где и во сколько наблюдать астрономическое явление — в материале «Газеты.Ru».

Полное затмение Луны — что это такое

Луна сама по себе не светится. Мы видим ее потому, что солнечные лучи отражаются от ее поверхности. Иногда Земля оказывается ровно между Солнцем и Луной. Тогда наша планета закрывает спутнику свет, и на несколько часов он погружается в тень. Именно это и называется лунным затмением.

Чтобы понять явление, стоит вспомнить простую астрономию. Расстояние от Земли до Луны — около 384 тыс. км, а свет преодолевает этот путь всего за 1,28 сек. Солнце же находится гораздо дальше — почти 150 млн км, его лучам требуется 8 мин 20 сек, чтобы добраться до нашей планеты. При этом диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Но так как Солнце находится гораздо дальше, эти две разницы компенсируют друг друга, и оба небесных тела кажутся одинаковыми по размеру — это и делает возможными затмения.

close Kevin Kanzelmeyer/Shutterstock/FOTODOM

Если Луна проходит через всю земную тень целиком, затмение считается полным. В этот момент ее поверхность окрашивается в необычные красные тона. Происходит это из-за земной атмосферы: солнечные лучи, проходя сквозь нее, рассеиваются и «подкрашивают» Луну в оранжево-бурый цвет. Именно поэтому затмение еще называют «кровавой Луной» — звучит драматично, но на деле все объясняется законами физики.

Где в России будет видно полное затмение Луны

Затмение 7 сентября будет заметно на большей части территории России, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Луна поднимется достаточно высоко над горизонтом, чтобы увидеть ее и в столице, и в городах Поволжья, и в Сибири, и на Урале.

Москвичи смогут наблюдать начало затмения уже на закате, а отчетливее всего — ближе к десяти вечера, когда небосвод окончательно стемнеет. В Санкт-Петербурге ситуация будет похожей: Луна взойдет чуть позже, но ключевая фаза совпадет с вечерними часами.

close Московский Планетарий

Жителям Сибири повезет даже больше: там Луна будет заметно выше над горизонтом, а значит, красноватый оттенок станет особенно выразительным.

На Дальнем Востоке затмение тоже можно будет наблюдать, но ближе к концу — здесь Луна поднимется уже тогда, когда процесс будет подходить к завершению.

Лучшие условия для наблюдений — у тех, кто живет восточнее Москвы. Там Луна будет выше, а атмосфера меньше искажает ее вид. То есть чем дальше к востоку, тем ярче и красивее будет «кровавая Луна». Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Сводка лунного затмения 7 сентября: • Общая продолжительность затмения — 5 часов 27 минут (с 18:28 до 23:55).



• Полная теневая фаза будет продолжаться 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53)



* время указано московское.

Как наблюдать полное затмение Луны

Главное преимущество лунных затмений в том, что наблюдать за ними абсолютно безопасно. В отличие от солнечных, здесь не нужны специальные фильтры или защитные очки. Достаточно выйти на улицу и найти место, где Луна будет хорошо видна над горизонтом.

Измененный цвет Луна приобретает только во время полных лунных затмений, когда заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые прошли через атмосферу нашей планеты. В зависимости от состояния земной атмосферы поверхность Луны может принять разные цвета — от темно-коричневого до светло-красного. Чем чище и прозрачней земная атмосфера, тем насыщеннее красный цвет Луны во время теневой фазы затмения. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Лучшие условия — это открытая площадка вдали от городских огней. Впрочем, в крупных городах, вроде Москвы или Петербурга, затмение тоже можно заметить: Луна достаточно яркая, чтобы пробиться даже сквозь подсветку мегаполиса. Но если есть возможность выбраться за пределы города — впечатление будет в разы сильнее.

Телескоп или бинокль добавят деталей. С их помощью можно разглядеть, как тень Земли постепенно «съедает» диск Луны, и заметить разницу в яркости разных ее частей.

«Даже невооруженным глазом можно увидеть все ключевые фазы. Самый красивый момент наступит в 20:31 (мск), когда Луна окажется целиком в земной тени и приобретет красновато-оранжевый оттенок»,

— отметила астроном.

Фотографам тоже будет где развернуться. Съемка затмения возможна даже на смартфон, если закрепить его на штативе и увеличить выдержку. Более продвинутые любители астросъемки могут поймать не только саму «кровавую Луну», но и звездное небо вокруг.

close Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

И еще один совет: возьмите плед и термос с чаем. Сентябрьские вечера бывают прохладными, а затмение длится несколько часов — есть шанс провести на улице больше времени, чем планировалось.

Когда еще ждать затмения

Лунные затмения происходят регулярно, но не всегда бывают полными и далеко не каждое из них можно увидеть в России. Осенью 2025 года нам повезло: небесное шоу окажется доступным практически всей стране. Но если вдруг погода подведет, не стоит расстраиваться — календарь астрономических явлений богат на события.

Первым станет кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля следующего года. Его фазы будут заметны в Южной Америке, Африке и над Атлантикой. В России увидеть его будет нельзя: полоса затмения пройдет слишком далеко — через Антарктиду и океан. В этот момент Солнце и Луна окажутся в созвездии Водолея.

Зато уже 3 марта 2026 года произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать и у нас. Луна пройдет через южную часть земной тени, и полная фаза продлится около часа. Лучше всего явление будет видно на Дальнем Востоке, в Приморье и на Камчатке, где жители увидят его целиком — от начала и до конца. Луна в момент затмения окажется в созвездии Льва.

Следом, 12 августа, состоится одно из самых ожидаемых событий десятилетия — полное солнечное затмение. Его смогут увидеть жители Европы, Африки и Северной Америки, а также обширных акваторий Атлантики и Арктики. В России полоса полной фазы лишь слегка заденет северо-восток Таймыра, но даже это событие станет поводом для больших экспедиций. Солнце и Луна на этот раз будут находиться в созвездии Льва.

Наконец, 28 августа нас ждет частное лунное затмение. Оно будет заметно в Европе и в азиатской части России, но в неблагоприятных условиях: лишь слабые полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители центральных регионов. Максимальная теневая фаза составит 0,935, а Луна пройдет через северную часть земной тени, находясь в созвездии Водолея.