Полное лунное затмение в сентябре: где и когда увидеть «кровавую Луну» в России

Полное затмение Луны — что это такое
Луна сама по себе не светится. Мы видим ее потому, что солнечные лучи отражаются от ее поверхности. Иногда Земля оказывается ровно между Солнцем и Луной. Тогда наша планета закрывает спутнику свет, и на несколько часов он погружается в тень. Именно это и называется лунным затмением.
Чтобы понять явление, стоит вспомнить простую астрономию. Расстояние от Земли до Луны — около 384 тыс. км, а свет преодолевает этот путь всего за 1,28 сек. Солнце же находится гораздо дальше — почти 150 млн км, его лучам требуется 8 мин 20 сек, чтобы добраться до нашей планеты. При этом диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Но так как Солнце находится гораздо дальше, эти две разницы компенсируют друг друга, и оба небесных тела кажутся одинаковыми по размеру — это и делает возможными затмения.
Если Луна проходит через всю земную тень целиком, затмение считается полным. В этот момент ее поверхность окрашивается в необычные красные тона. Происходит это из-за земной атмосферы: солнечные лучи, проходя сквозь нее, рассеиваются и «подкрашивают» Луну в оранжево-бурый цвет. Именно поэтому затмение еще называют «кровавой Луной» — звучит драматично, но на деле все объясняется законами физики.
Где в России будет видно полное затмение Луны
Затмение 7 сентября будет заметно на большей части территории России, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Луна поднимется достаточно высоко над горизонтом, чтобы увидеть ее и в столице, и в городах Поволжья, и в Сибири, и на Урале.
Москвичи смогут наблюдать начало затмения уже на закате, а отчетливее всего — ближе к десяти вечера, когда небосвод окончательно стемнеет. В Санкт-Петербурге ситуация будет похожей: Луна взойдет чуть позже, но ключевая фаза совпадет с вечерними часами.
Жителям Сибири повезет даже больше: там Луна будет заметно выше над горизонтом, а значит, красноватый оттенок станет особенно выразительным.
На Дальнем Востоке затмение тоже можно будет наблюдать, но ближе к концу — здесь Луна поднимется уже тогда, когда процесс будет подходить к завершению.
Как наблюдать полное затмение Луны
Главное преимущество лунных затмений в том, что наблюдать за ними абсолютно безопасно. В отличие от солнечных, здесь не нужны специальные фильтры или защитные очки. Достаточно выйти на улицу и найти место, где Луна будет хорошо видна над горизонтом.
Лучшие условия — это открытая площадка вдали от городских огней. Впрочем, в крупных городах, вроде Москвы или Петербурга, затмение тоже можно заметить: Луна достаточно яркая, чтобы пробиться даже сквозь подсветку мегаполиса. Но если есть возможность выбраться за пределы города — впечатление будет в разы сильнее.
Телескоп или бинокль добавят деталей. С их помощью можно разглядеть, как тень Земли постепенно «съедает» диск Луны, и заметить разницу в яркости разных ее частей.
«Даже невооруженным глазом можно увидеть все ключевые фазы. Самый красивый момент наступит в 20:31 (мск), когда Луна окажется целиком в земной тени и приобретет красновато-оранжевый оттенок»,
— отметила астроном.
Фотографам тоже будет где развернуться. Съемка затмения возможна даже на смартфон, если закрепить его на штативе и увеличить выдержку. Более продвинутые любители астросъемки могут поймать не только саму «кровавую Луну», но и звездное небо вокруг.
И еще один совет: возьмите плед и термос с чаем. Сентябрьские вечера бывают прохладными, а затмение длится несколько часов — есть шанс провести на улице больше времени, чем планировалось.
Когда еще ждать затмения
Лунные затмения происходят регулярно, но не всегда бывают полными и далеко не каждое из них можно увидеть в России. Осенью 2025 года нам повезло: небесное шоу окажется доступным практически всей стране. Но если вдруг погода подведет, не стоит расстраиваться — календарь астрономических явлений богат на события.
Первым станет кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля следующего года. Его фазы будут заметны в Южной Америке, Африке и над Атлантикой. В России увидеть его будет нельзя: полоса затмения пройдет слишком далеко — через Антарктиду и океан. В этот момент Солнце и Луна окажутся в созвездии Водолея.
Зато уже 3 марта 2026 года произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать и у нас. Луна пройдет через южную часть земной тени, и полная фаза продлится около часа. Лучше всего явление будет видно на Дальнем Востоке, в Приморье и на Камчатке, где жители увидят его целиком — от начала и до конца. Луна в момент затмения окажется в созвездии Льва.
Следом, 12 августа, состоится одно из самых ожидаемых событий десятилетия — полное солнечное затмение. Его смогут увидеть жители Европы, Африки и Северной Америки, а также обширных акваторий Атлантики и Арктики. В России полоса полной фазы лишь слегка заденет северо-восток Таймыра, но даже это событие станет поводом для больших экспедиций. Солнце и Луна на этот раз будут находиться в созвездии Льва.
Наконец, 28 августа нас ждет частное лунное затмение. Оно будет заметно в Европе и в азиатской части России, но в неблагоприятных условиях: лишь слабые полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители центральных регионов. Максимальная теневая фаза составит 0,935, а Луна пройдет через северную часть земной тени, находясь в созвездии Водолея.