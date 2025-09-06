На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржцы пожаловались, что от вони в городе слезятся глаза

SHOT: у жителей Петербурга слезятся глаза от запаха в городе
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Жители Санкт-Петербурга пожаловались, что от запаха жженой проводки в городе у некоторых слезятся глаза. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Петербуржцы рассказали, что химический запах чувствуется на Невском проспекте, в Приморском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах города. Один из местных жителей описал ощущения во рту фразой: «Будто черного перца лизнул».

О жалобах на запах стало известно около 21:00. В одной из районных администраций заявили, что специалисты несколько раз проводили замеры воздуха и не выявили превышений концентраций вредных веществ. По одной из версий, запах распространился из Ленинградской области. Слабый ветер способствует его сохранению в воздухе.

Прошлой весной в «Газету.Ru» обратились жители населенных пунктов, расположенных рядом с КПО (комплексом по переработке отходов) «Нева». По их словам, комплекс по переработке отходов и мусорный полигон рядом с ним источали такие запахи, что резь в глазах и кашель невозможно было остановить на протяжении нескольких часов после выброса. Жителям приходилось вызывать скорую помощь, некоторым поставили диагноз «хронический бронхит».

Ранее в Подмосковье содержимое канализации залило более 50 многоэтажек и попало в реки.

